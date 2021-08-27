В Івано-Франківську вакциновані отримають квитки на футбол та пільги на проїзд у транспорті

В Івано-Франківську впровадили ще дві мотивації для вакцинованих від коронавірусу. Мотиваційні пропозиції діятимуть протягом вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Івано-Франківська Руслана Марцинківа .

Так, всі, хто вакцинувався з 1 вересня до 1 жовтня і має картку "Галка" (для проїзду в громадському транспорті по місту), зможуть звернутися до КП "Електроавтотранс" та отримати на "Галку" 100 гривень.

Також вакциновані у цей період поціновувачі футболу можуть безкоштовно отримати в касах стадіону "РУХ" квитків на домашні футбольні матчі МФК "Прикарпаття".