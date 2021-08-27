ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Івано-Франківську вакциновані отримають квитки на футбол та пільги на проїзд у транспорті

Новость на русском →
П'ятниця 27 серпня 2021 11:38
В Івано-Франківську вакциновані отримають квитки на футбол та пільги на проїзд у транспорті Фото: в Івано-Франківську заохочують до вакцинації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

В Івано-Франківську впровадили ще дві мотивації для вакцинованих від коронавірусу. Мотиваційні пропозиції діятимуть протягом вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Івано-Франківська Руслана Марцинківа.

Так, всі, хто вакцинувався з 1 вересня до 1 жовтня і має картку "Галка" (для проїзду в громадському транспорті по місту), зможуть звернутися до КП "Електроавтотранс" та отримати на "Галку" 100 гривень.

Також вакциновані у цей період поціновувачі футболу можуть безкоштовно отримати в касах стадіону "РУХ" квитків на домашні футбольні матчі МФК "Прикарпаття".

Раніше РБК-Україна писало, як українців мотивують вакцинуватися від COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус Вакцинація
NEWS
Похолодання та зливи на заході: прогноз погоди на останні вихідні літа
Похолодання та зливи на заході: прогноз погоди на останні вихідні літа
DAILY
"Привид" податкової міліції. Як буде працювати БЕБ і чим незадоволений бізнес
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент "Привид" податкової міліції. Як буде працювати БЕБ і чим незадоволений бізнес