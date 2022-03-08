В Ивано-Франковске создан Координационный центр для обеспечения потребностей теробороны

"Хотим, чтобы помощь, в которой нуждаются наши защитники и временно перемещенные лица, была максимально доступной и своевременной", - написала волонтер.

Поддержать центр могут все желающие.

"Сегодня мы едины, как никогда. Те украинцы, которые говорят на украинском и русском языках. Те, кто был за Зеленского и те, кто еще недавно были против. Конкуренты, идеологические противники, разведенные пары, политические оппоненты - сегодня все сплочены перед российскими оккупантами", - добавил ресторатор Савва Либкин.

По его словам, они покупают продукты, готовят и развозят еду на блокпосты и в воинские части. Также туда доставляют другие нужные вещи.