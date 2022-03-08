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В Івано-Франківську створено Координаційний центр для забезпечення потреб тероборони

Автор: Артем Горовенко

В Івано-Франківську створено Координаційний центр забезпечення Опору SaveUkraineNow, метою якого є координація, аналіз, збір та спрямування різноманітної допомоги до місць найбільшої потреби, а також забезпечення потреб місцевої тероборони та області, ЗСУ та насущні гуманітарні запити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на волонтера Юлію Клебанову у Facebook.

"Хочемо, щоб допомога, якої потребують наші захисники та тимчасово переміщені особи, була максимально доступною та своєчасною", - написала волонтер.

Підтримати центр можуть усі охочі.

"Сьогодні ми єдині, як ніколи. Ті українці, які розмовляють українською та російською мовами. Ті, хто був за Зеленського і ті, хто ще недавно були проти. Конкуренти, ідеологічні супротивники, розлучені пари, політичні опоненти - сьогодні всі згуртовані перед російськими окупантами", - додав ресторатор Сава Лібкін.

За його словами, вони купують продукти, готують та розвозять їжу на блокпости та у військові частини. Також туди доставляють інші потрібні речі.

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Івано-Франківськ