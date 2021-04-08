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В Ивано-Франковске собирают сессию горсовета. Будут требовать отменить "красную" зону

Автор: Игорь Литвиненко

Ивано-Франковск требует отменить "красную" зону в городе. В понедельник, 12 апреля, в связи с этим состоится внеочередная сессия горсовета.

Об этом написал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Facebook.

По его словам, из-за карантина "красной" зоны в городе страдают мелкие предприниматели, а также опустошается местный бюджет.

"Сколько времени мы уже ждем выход из "красной" зоны. Но пока нам это только обещают: обещает премьер-министр, министр здравоохранения. Требуем отменить "красную" зону. В понедельник собираю внеочередную сессию. Время действовать", - написал Марцинкив.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения заявили, что ситуации с коронавирусом в Черновицкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областях улучшились и эти регионы могут скоро выйти из "красной" зоны карантина.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что Ивано-Франковская область может выйти из "красной" зоны если сохранится положительная динамика по числу госпитализация и выздоровлений.

Также РБК-Украина писало, что Запорожская и Хмельницкая области перейдут в "красную" зону с 9 апреля.

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Новости Украины Ивано-ФранковскКарантинКоронавирус
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