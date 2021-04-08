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В Івано-Франківську збирають сесію міськради. Будуть вимагати скасувати "червону" зону

Автор: Ігор Литвиненко

Івано-Франківськ вимагає скасувати "червону" зону в місті. У понеділок, 12 квітня, у зв'язку з цим відбудеться позачергова сесія міськради.

Про це написав мер Івано-Франківська Руслан Марцінків у Facebook.

За його словами, через карантин "червоної" зони в місті страждають дрібні підприємці, а також спустошується місцевий бюджет.

"Скільки часу ми вже чекаємо на вихід з "червоної" зони. Але це нам поки тільки обіцяють: обіцяє прем'єр-міністр, міністр охорони здоров'я. Вимагаємо скасувати "червону" зону. У понеділок збираю позачергову сесію. Час діяти", - написав Марцінків.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що ситуації з коронавірусом в Чернівецькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях покращилися і ці регіони можуть скоро вийти з "червоної" зони карантину.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що Івано-Франківська область може вийти з "червоної" зони якщо збережеться позитивна динаміка за кількістю госпіталізація і одужань.

Також РБК-Україна писало, що Запорізька та Хмельницька області перейдуть в "червону" зону з 9 квітня.

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