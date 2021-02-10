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В Ивано-Франковске на следующей неделе откроется консульство Хорватии

Новина українською → Ивано-Франковск, Среда 10 февраля 2021 12:15
В Ивано-Франковске на следующей неделе откроется консульство Хорватии Фото: встреча Виталия Запухля и Руслана Марцинкива (facebook com ruslan martsinkiv)
Автор: Андрей Козловский

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что на следующей неделе в городе откроется почетное консульство Хорватии. Церемония открытия запланирована на 18 февраля.

Об этом Руслан Марцинкив сообщил на своей странице в Facebook.

"Сейчас имел возможность общаться с почетным консулом Республики Хорватия в Западном регионе Виталием Запухляком! А целью встречи стало обсуждение ближайшего будущего события - 18 февраля открываем почетное консульство Хорватии в Ивано-Франковске (на Мазепы, 130)", - написал он.

Отметим, почетный консул отличается от классического консула. Это особая форма представительства, когда гражданин страны, в которой консульство открывается, начинает представлять интересы другой страны.

Напомним, ранее Украина официально открыла почетное консульство в Новой Зеландии. Это первое представительство Киева в этой стране.

Кроме того, посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что число украинских генеральных консульств в этой стране надо увеличить. По его словам, ожидается открытие консульства во Вроцлаве.

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