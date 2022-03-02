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В Ивано-Франковске СБУ и полиция задержали корректировщика огня российских ракет "Калибр"

Автор: Константин Широкун

В Ивано-Франковске задержали корректировщика огня российских ракет «Калибр». Они нанесли удар по аэродрому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию.

Корректировщик огня прибыл в Ивано-Франковск 22 февраля. Он заселился в мотель недалеко от аэродрома. 23 февраля, накануне ракетного удара РФ по Украине, он передал информацию о местонахождении военного объекта в Россию.

В результате попадания ракет по аэродрому его инфраструктура была разрушена. После этого он доложил о результате удара в РФ. Корректировщик был задержан с поличным, когда пытался совершить следующее преступление, направленное на снижение обороноспособности Украины. По статье "Государственная измена" ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, с начала вторжение России 24 февраля Украина перешла на военное положение.

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Вторжение России в Украину