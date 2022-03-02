В Івано-Франківську СБУ та поліція затримали коригувальника вогню російських ракет "Калібр"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію .

Корегувальник вогню прибув до Івано-Франківська 22 лютого. Він заселився в мотель недалеко від аеродрому. 23 лютого, напередодні ракетного удару РФ по Україні, він передав інформацію про місцеперебування військового об'єкта в Росію.

В результаті попадання ракет по аеродрому його інфраструктура була зруйнована. Після цього він доповів про результат удару у РФ. Коригувальник був затриманий на місці злочину, коли намагався вчинити наступний злочин, спрямований на зниження обороноздатності України. За статтею "Державна зрада" йому загрожує до 15 років в'язниці.