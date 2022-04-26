В Ивано-Франковске проверяют минирование здания ОГА. Всех эвакуировали, - СМИ

Во вторник, 26 апреля, неизвестные заминировали здание облгосадминистрации в Ивано-Франковске. Пока всех эвакуировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Галка .

О ЧП стало известно после звонка на стационарный номер Ивано-Франковской ОГА, раздавшийся около 11 часов утра.

Интересно, что тот, кто сообщил о заминировании, говорил по-русски.

После этого из помещения были эвакуированы все работники, началась проверка и поиск возможных взрывоопасных предметов.

В настоящее время ведется проверка.