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В Ивано-Франковске массовое "минирование": эвакуировали аэропорт и вузы

Новина українською → Ивано-Франковск, Четверг 18 февраля 2021 13:42
В Ивано-Франковске массовое "минирование": эвакуировали аэропорт и вузы Фото: в Ивано-Франковске "заминировали" более 10 объектов (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

По Ивано-Франковску прокатилась волна "минирований". В связи с этим эвакуируют людей из аэропорта, вузов и некоторых многоэтажек.

Об этом говорится в сообщении полиции Ивано-Франковской области.

Сообщается, что всего в городе "заминировали" более 10 объектов. На адреса выехали взрывотехники, кинологи со служебными собаками, патрульная полиция, следственно-оперативная группа. Продолжается проверка.

В частности, поступили сообщения о якобы минирования местного аэропорта, университетов, лицея, административных зданий на улице Грушевского, банка и нескольких многоэтажек.

"На месте работают полицейские, эвакуируют людей и проводят тщательную проверку объектов и прилегающую территорию", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве после звонка о минировании закрыли центральные станции метро и пересадку.

Отметим, в Украине могут ужесточить ответственность за заведомо ложное сообщение о минировании объектов критической инфраструктуры, школ, больниц и т.д. Законопроект вынесен на пленарные заседания на этой неделе.

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