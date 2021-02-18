В Ивано-Франковске массовое "минирование": эвакуировали аэропорт и вузы
По Ивано-Франковску прокатилась волна "минирований". В связи с этим эвакуируют людей из аэропорта, вузов и некоторых многоэтажек.
Об этом говорится в сообщении полиции Ивано-Франковской области.
Сообщается, что всего в городе "заминировали" более 10 объектов. На адреса выехали взрывотехники, кинологи со служебными собаками, патрульная полиция, следственно-оперативная группа. Продолжается проверка.
В частности, поступили сообщения о якобы минирования местного аэропорта, университетов, лицея, административных зданий на улице Грушевского, банка и нескольких многоэтажек.
"На месте работают полицейские, эвакуируют людей и проводят тщательную проверку объектов и прилегающую территорию", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве после звонка о минировании закрыли центральные станции метро и пересадку.
Отметим, в Украине могут ужесточить ответственность за заведомо ложное сообщение о минировании объектов критической инфраструктуры, школ, больниц и т.д. Законопроект вынесен на пленарные заседания на этой неделе.