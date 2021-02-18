В Івано-Франківську масове "мінування": евакуювали аеропорт і виші

По Івано-Франківську прокотилася хвиля "мінувань". У зв'язку з цим евакуюють людей з аеропорту, вишів та деяких багатоповерхівок.

Про це йдеться в повідомленні поліції Івано-Франківської області .

"На місці працюють поліцейські, евакуюють людей та проводять ретельну перевірку об'єктів і прилеглу територію", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, надійшли повідомлення про нібито мінування місцевого аеропорту, університетів, ліцею, адміністративних будівель на вулиці Грушевського, банку та декількох багатоповерхівок.

Повідомляється, що загалом в місті "замінували" більше 10 об'єктів. На адреси виїхали вибухотехніки, кінологи зі службовими собаками, патрульна поліція, слідчо-оперативна група. Триває перевірка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві після дзвінка про мінування закрили центральні станції метро і пересадку.

Відзначимо, в Україні можуть посилити відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про мінування об'єктів критичної інфраструктури, шкіл, лікарень і т. д. Законопроект винесений на пленарні засідання цього тижня.