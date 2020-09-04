ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Ивано-Франковске хотят открыть школы и детсады несмотря на карантин

Автор: Игорь Литвиненко

В Ивано-Франковске планируют разрешить работу школ и детских садов, несмотря на то, что город остался в "красной зоне" карантина. Соответствующее решение хотят принять в понедельник, 7 сентября.

Самые читаемые новости

Об этом на брифинге заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Работу школ и детских садов планируют разрешить с 13 сентября.

"Мы приняли решение, что в течение двух недель у нас будут каникулы. Но дольше времени, очевидно, мы не можем работать без детских садов и школ. Поэтому в понедельник ожидайте соответствующих решений", - сказал Марцинкив.

Напомним, ранее в Ивано-Франковске продлили школьные каникулы до 11 сентября из-за попадания города в "красную зону" карантина.

Отметим, вчера в Украине обновили карантинные зоны, согласно которым Ивано-Франковск остался в "красной зоне".

Также РБК-Украина писало, что Тернополь, который также попал в "красную зону", отказался выполнять карантинные требования. В полиции заявили, что готовы привлекать к ответственности в случае нарушения.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Ивано-Франковсккарантиншколадетский сад