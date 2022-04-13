Івано-Франківськ вимагає від Ради і Зеленського заборонити УПЦ Московського патріархату

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа.

"На позачерговій сесії Івано-Франківської міської ради звернулися до президента України та голови ВРУ з вимогою припинити діяльність УПЦ (МП) в Україні", - зазначив він.

У зверненні йдеться, що так звані "гоніння" церкви Московського патріархату стали однією з офіційних причин Москви для вторгнення в Україну, проте вже 16 єпископів відмовилися поминати патріарха РПЦ Кирила і прагнуть незалежності.

"Сьогодні у визначальний період своєї історії українська держава повинна ствердно і послідовно стояти на своєму захисті. Всі державні установи, як і Збройні сили України, повинні захищати суверенітет України. Росія відчайдушно намагається зберегти цю свою область впливу на голови і душі українців і зберегти важливого руйнівного агента на території України. Ми вважаємо, що саме зараз настав час, щоб зупинити ворожу діяльність Російської православної церкви на території України", - йдеться в документі.

Також депутати нагадали, що в Раді зареєстрованио законопроект №7204 "Про заборону Московського патріархату на території України".