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Івано-Франківськ, Чернівці та Тернопіль вийдуть з "червоної зони"

Київ, П'ятниця 18 вересня 2020 17:34
Івано-Франківськ, Чернівці та Тернопіль вийдуть з "червоної зони"
Фото: "червона зона" різко скоротилася (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Відповідно до нового поділу України на карантинні зони, Івано-Франківськ, Чернівці та Тернопіль вийдуть з "червоної зони". Сама зона з найбільш жорсткими обмеженнями істотно скоротиться з початку наступного тижня

Про це у Telegram повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

З 21 вересня в "червоній зоні" залишаться:

  • Чоп Закарпатської області;
  • Самбірський і Пустомитівський райони Львівської області;
  • Бережани, Заліщицький, Збаразький та Тернопільський райони Тернопільської області;
  • Славута і Волочиський район Хмельницької області;
  • Канів Черкаської області;
  • Герцаївський та Кельменецький райони Чернівецької області;
  • Ніжин і Носівський район Чернігівської області.

Таким чином, "червоних зон" не буде в Івано-Франківській, Одеській, Рівненській та Харківській областях. А в інших регіонах, де на сьогодні є такі адміністративні одиниці, "червона зона" істотно скоротиться.

У зоні з найбільш жорсткими карантинними обмеженнями збережеться заборона на роботу громадського транспорту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що посилення карантину в "червоних зонах" буде визначатися спільним рішенням державної та регіональної комісій з питань ТЕБ та НС.

Як заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, найбільше госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом в Києві, Львові та Харкові.

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