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У Івано-Франківську відзавтра проїзд у транспорті зросте на 50%

Ілюстративне фото (mvk.if.ua)
Автор: Валерія Поліщук

З четверга, 20 червня, в Івано-Франківську зросте тариф на проїзд у комунальному транспорті на 50%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис комунального підприємства “Електроавтотранс” в Facebook.

Таким чином, нові тарифи на проїзд у транспорті становитиме:

  • при оплаті готівкою у водія -15 гривень за одну поїздку;
  • при оплаті банківською безконтактною карткою або через Qr-код - 12 гривень за одну поїздку;
  • при оплаті транспортною карткою "Галка" - 10 гривень за одну поїздку з безоплатними пересадками протягом 30 хвилин з моменту першої валідації. 

При цьому вартість проїзду при оплаті транспортною карткою "Галка" студентська становитиме 8 гривень за одну поїздку з безоплатними пересадками протягом 30 хвилин з моменту першої валідації;

Разом з тим вартість однієї поїздки при оплаті у квитка у контролера для пасажирів, які попередньо не оплатили свій проїзд, становитиме 300 гривень. 

Раніше повідомлялося, що у Сумах зросте тариф на проїзд у міських автобусах. З 22 червня проїзд мав коштувати 15 гривень. Однак це рішення пізніше скасували.

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Івано-ФранківськТарифи