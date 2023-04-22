UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Івано-Франківську та області завтра можливі заморозки

Фото: синоптики повідомили про заморозки на Прикарпатті (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Завтра, 23 квітня, на Прикарпатті можливе падіння температури до нуля градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Івано-Франківський гідрометеоцентр:

"Вночі та вранці 23 квітня по м. Івано-Франківську та області очікуються заморозки на поверхні ґрунту", - повідомили в гідрометеоцентрі.

Температура повітря може впасти до 0-3⁰.

Нагадаємо, ми повідомляли, яка погода буде триматись на вихідних.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніПогодаПрикарпатье