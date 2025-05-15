В Івано-Франківську та області пролунала серія вибухів: що відомо

Приблизно о 05:29 в Івано-Франківській області було чути звуки вибухів. Паралельно мер міста інформував, що в Івано-Франківській громаді працюють сили протиповітряної оборони. Через декілька хвилин стало відомо, що вибухи пролунали в Івано-Франківську.

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ інформували, що в регіоні були зафіксовані "Шахеди", які рухалися курсом на захід.

"Може бути гучно. Тривога продовжується", - додав Марцінків о 05:43.

Оновлено о 06:20

"Дякуємо ППО! Цивільна інфраструктура не постраждала! Попередньо загиблих і потерпілих немає", - написав мер міста.

Де оголосили тривогу

Станом на 05:45 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал переважно у західній частині України. Зокрема, тривога продовжується у Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Тернопільській, Чернівецькій, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Сумській та Донецькій областях.