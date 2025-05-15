В Івано-Франківську та області пролунала серія вибухів: що відомо

Зранку, 15 травня, в Івано-Франківську та області було чути серію вибухів. Регіон перебуває під атакою дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини" і канал міського голови Руслана Марцінківа.
Приблизно о 05:29 в Івано-Франківській області було чути звуки вибухів. Паралельно мер міста інформував, що в Івано-Франківській громаді працюють сили протиповітряної оборони. Через декілька хвилин стало відомо, що вибухи пролунали в Івано-Франківську.
Перед цим у Повітряних силах ЗСУ інформували, що в регіоні були зафіксовані "Шахеди", які рухалися курсом на захід.
"Може бути гучно. Тривога продовжується", - додав Марцінків о 05:43.
"Дякуємо ППО! Цивільна інфраструктура не постраждала! Попередньо загиблих і потерпілих немає", - написав мер міста.
Станом на 05:45 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал переважно у західній частині України. Зокрема, тривога продовжується у Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Тернопільській, Чернівецькій, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Сумській та Донецькій областях.
Нагадаємо, з вечора 13 травня в ніч на 14 травня, Росія запустила по Україні 145 ударних дронів типу Shahed.
Станом на 9 ранку сили ППО збили 80 ворожих безпілотників, ще 42 БпЛА-імітатори були локально втрачені без наслідків.
Проте внаслідок ворожої атаки кілька регіонів все ж постраждали, а саме: Сумська, Харківська, Одеська, Донецька та Кіровоградська області
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