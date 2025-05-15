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В Івано-Франківську та області пролунала серія вибухів: що відомо

Фото: в місті працює ППО (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Зранку, 15 травня, в Івано-Франківську та області було чути серію вибухів. Регіон перебуває під атакою дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини" і канал міського голови Руслана Марцінківа.

Приблизно о 05:29 в Івано-Франківській області було чути звуки вибухів. Паралельно мер міста інформував, що в Івано-Франківській громаді працюють сили протиповітряної оборони. Через декілька хвилин стало відомо, що вибухи пролунали в Івано-Франківську.

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ інформували, що в регіоні були зафіксовані "Шахеди", які рухалися курсом на захід.

"Може бути гучно. Тривога продовжується", - додав Марцінків о 05:43.

Оновлено о 06:20

"Дякуємо ППО! Цивільна інфраструктура не постраждала! Попередньо загиблих і потерпілих немає", - написав мер міста.

Де оголосили тривогу

Станом на 05:45 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал переважно у західній частині України. Зокрема, тривога продовжується у Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Тернопільській, Чернівецькій, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Сумській та Донецькій областях.

Обстріли РФ України

Нагадаємо, з вечора 13 травня в ніч на 14 травня, Росія запустила по Україні 145 ударних дронів типу Shahed.

Станом на 9 ранку сили ППО збили 80 ворожих безпілотників, ще 42 БпЛА-імітатори були локально втрачені без наслідків.

Проте внаслідок ворожої атаки кілька регіонів все ж постраждали, а саме: Сумська, Харківська, Одеська, Донецька та Кіровоградська області

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