В Івано-Франківську за російську на вулиці робитимуть зауваження: що про це відомо

Він додав, що до кінця цього тижня бажаючі можуть надсилати свої заявки, після чого їх опрацюють та відбудеться короткий відбір, а надалі - навчання майбутніх "мовних інспекторів".

За його словами, особливу увагу вони приділятимуть популяризації курсів української мови. Марцінків повідомив, що черговий етап такої ініціативи стартує вже з 1 жовтня як в онлайн, так і в офлайн режимі.

Він пояснив, що, якщо люди реагуватимуть на зауваження "мовних інспекторів" агресивно, то вони будуть викликати поліцію.

Також Марцінків додав, що зауваження "мовні інспектори" будуть робити толерантно.

"Будуть казати про те, що ми просимо вас розмовляти державною мовою і популяризувати, казати, якщо вам важко говорити українською мовою, то є онлайн-курси, є звичайні курси української мови, пройдіть навчання і вам буде легше спілкуватися українською мовою", - пояснив мер міста.

"Мовна інспекція" в Івано-Франківську

Раніше Руслан Марцінків заявив про те, що з метою популяризації української мови в місті можуть з'явитися так звані "мовні інспектори". Це буде повністю громадською ініціативою.

Однак на думку мовного омбудсмена Тарас Кремінь заявив, що використання такого вислову є не найкращою ідеєю. На його сторінці у Facebook уточнюється, що за результатами зустрічі із Русланом Марцінківим в Івано-Франківську 9 вересня (до Дня української писемності та мови) було досягнуто домовленості, що має з'явитися комплексна мовна програма. Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.