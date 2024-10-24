ua en ru
Чт, 24 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Івано-Франківську собака загриз лебедя в парку: що загрожує власнику

Україна, Четвер 24 жовтня 2024 17:39
UA EN RU
В Івано-Франківську собака загриз лебедя в парку: що загрожує власнику Фото: собака загриз лебедя в Івано-Франківську (Патрульна поліція Києва)
Автор: Владислава Ткаченко

У Івано-Франківську в парку собака загриз лебедя. Тепер власника чекає адміністративне покарання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Івано-Франківської області

У четвер, 24 жовтня, в Івано-Франківську собака породи хаскі, який гуляв із господарем у міському парку, напав на лебедя. Інцидент трапився на острівці посеред озера, що є частиною паркової зони.

На команди господаря собака не реагувала. За свідченнями очевидців, хаскі, залишившись без повідка, підплив до острівця, де перебував лебідь, і несподівано напав на нього.

Правоохоронці швидко встановили власника собаки. Ним виявився 27-річний місцевий житель, який вигулював свою тварину.

За фактом порушення правил вигулу поліцейські склали адміністративний протокол за ч. 3 ст. 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Порушення правил утримання собак і котів).

Фото: міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа
(https://www.facebook.com/ruslan.martsinkiv)

Санкція цієї статті передбачає накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а також можливу конфіскацію тварини. Матеріали будуть направлені на розгляд суду.

Поліція Прикарпаття нагадує про правила утримання і вигулу собак в Україні:

  • Вигулювати собаку може особа, яка досягла 14 років.
  • Людина, яка супроводжує тварину, повинна забезпечити безпеку оточуючих людей, тварин і майна.
  • Обов’язковими є повідок і намордник (для порід, внесених до переліку небезпечних, затвердженого Кабміном).
  • На тварині має бути нашийник з ідентифікуючими позначками.
  • Заборонено залишати тварину без нагляду або вигулювати її в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

Цей інцидент є нагадуванням про важливість дотримання правил вигулу домашніх тварин, щоб запобігти подібним трагічним випадкам.

Нагадаємо,що у столиці 51-річний киянин, виходячи з поштового відділення, щосили вдарив пуделя на повідку ногою по голові. Поліція повідомила йому про підозру - за жорстоке поводження з твариною.

Крім,того популяція диких тварин у світі за останні 50 років скоротилася в середньому на 73%. При цьому в деяких регіонах середнє скорочення чисельності сягає 95%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тварини Штрафи
NEWS
Заміна Су-24? Експерт назвав основну мету передачі Україні Mirage 2000-5F
Заміна Су-24? Експерт назвав основну мету передачі Україні Mirage 2000-5F
DAILY
Залишитися на зв’язку. Як мобільні оператори та Мінцифри готуються до блекаутів
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Залишитися на зв’язку. Як мобільні оператори та Мінцифри готуються до блекаутів