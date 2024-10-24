В Ивано-Франковске собака загрызла лебедя в парке: что угрожает владельцу
В Ивано-Франковске в парке собака загрызла лебедя. Теперь владельца ждет административное наказание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Ивано-Франковской области.
В четверг, 24 октября, в Ивано-Франковске собака породы хаски, гулявшая с хозяином в городском парке, напала на лебедя. Инцидент произошёл на островке посреди озера, который является частью парковой зоны.
На команды хозяина собака не реагировала. По словам очевидцев, хаски, оставшись без поводка, подплыл к островку, где находился лебедь, и внезапно напал на него.
Правоохранители быстро установили владельца собаки. Им оказался 27-летний местный житель, который выгуливал свое животное.
По факту нарушения правил выгула полицейские составили административный протокол по ч. 3 ст. 154 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Нарушение правил содержания собак и котов).
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Санкция данной статьи предусматривает наложение штрафа от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан, а также возможную конфискацию животного. Материалы будут направлены на рассмотрение суда.
Полиция Прикарпатья напоминает о правилах содержания и выгула собак в Украине:
- Выгуливать собаку может лицо, достигшее 14 лет.
- Человек, который сопровождает животное, обязан обеспечить безопасность окружающих людей, животных и имущества.
- Обязательны поводок и намордник (для пород, включённых в список опасных, утверждённый Кабмином).
- На животном должен быть ошейник с идентификационными метками.
- Запрещено оставлять животное без присмотра или выгуливать его в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Этот инцидент является напоминанием о важности соблюдения правил выгула домашних животных, чтобы предотвратить подобные трагические случаи.
Напомним, что в столице 51-летний киевлянин, выходя из почтового отделения, изо всех сил ударил пуделя на поводку ногой по голове. Полиция сообщила ему о подозрении – за жестокое обращение с животным.
Кроме того, популяция диких животных в мире за последние 50 лет сократилась в среднем на 73%. При этом в некоторых регионах среднее сокращение численности достигает 95%.