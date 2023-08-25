В Івано-Франківську фіктивно зараховували на службу родичів чиновників і футболістів, - ДБР

Родичів посадовців і футболістів брали на "службу" до підрозділів охорони Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

"Новобранці" отримували можливість фактично не проходити військову службу, проводячи час на власний розсуд. Деякі з них спокійно брали участь у футбольних матчах у складі футбольного клубу з Прикарпаття. До того ж вони отримували від держави грошове та матеріальне забезпечення за рахунок бюджетних коштів.

Як зазначили у ДБР, такі дії військових посадовців становлять пряму загрозу національній безпеці України та підривають авторитет Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, що шкодить виконанню мобілізаційних заходів.

Нацполіція і ДБР провели 30 обшуків у ТЦК та СП Івано-Франківської області, обласній військово-лікарській комісії, а також у домівках фігурантів.

За результатами буде вирішуватись питання повідомлення про підозру окремим військовим посадовцям територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Розслідування проводиться у межах розпочатого кримінального провадження за ч. 5 ст. 426-1 КК України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану).