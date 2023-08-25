ua en ru
Пт, 25 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Івано-Франківську фіктивно зараховували на службу родичів чиновників і футболістів, - ДБР

Івано-Франківськ, П'ятниця 25 серпня 2023 12:44
UA EN RU
В Івано-Франківську фіктивно зараховували на службу родичів чиновників і футболістів, - ДБР Фото: в Івано-Франківську фіктивно зараховували на службу родичів чиновників і футболістів (dbr.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Працівники Державного бюро розслідувань викрили в Івано-Франківську схему фіктивного зарахування на військову службу родичів керівництва міста, а також футболістів місцевого професійного клубу з Прикарпаття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДБР.

Родичів посадовців і футболістів брали на "службу" до підрозділів охорони Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

"Новобранці" отримували можливість фактично не проходити військову службу, проводячи час на власний розсуд. Деякі з них спокійно брали участь у футбольних матчах у складі футбольного клубу з Прикарпаття. До того ж вони отримували від держави грошове та матеріальне забезпечення за рахунок бюджетних коштів.

Як зазначили у ДБР, такі дії військових посадовців становлять пряму загрозу національній безпеці України та підривають авторитет Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, що шкодить виконанню мобілізаційних заходів.

Нацполіція і ДБР провели 30 обшуків у ТЦК та СП Івано-Франківської області, обласній військово-лікарській комісії, а також у домівках фігурантів.

За результатами буде вирішуватись питання повідомлення про підозру окремим військовим посадовцям територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Розслідування проводиться у межах розпочатого кримінального провадження за ч. 5 ст. 426-1 КК України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці викрили масштабну схему ухилення від призову до армії. У рамках справи проведено майже сотню обшуків у військкоматах 11 областей України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Івано-Франківськ ДБР ТЦК Мобілізація в Україні
NEWS
Сили ППО вночі збили чотири російські ракети та дрон
Сили ППО вночі збили чотири російські ракети та дрон
DAILY
Довіряй, але перевіряй. На яких умовах Захід готовий давати Україні гроші
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Довіряй, але перевіряй. На яких умовах Захід готовий давати Україні гроші