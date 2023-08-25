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В Ивано-Франковске фиктивно зачисляли на службу родственников чиновников и футболистов, - ГБР

Ивано-Франковск, Пятница 25 августа 2023 12:44
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В Ивано-Франковске фиктивно зачисляли на службу родственников чиновников и футболистов, - ГБР Фото: в Ивано-Франковске фиктивно зачисляли на службу родственников чиновников и футболистов (dbr.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили в Ивано-Франковске схему фиктивного зачисления на военную службу родственников руководства города, а также футболистов местного профессионального клуба из Прикарпатья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Родственников чиновников и футболистов брали на "службу" в подразделения охраны Территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

"Новобранцы" получали возможность фактически не проходить военную службу, проводя время по своему усмотрению. Некоторые из них спокойно участвовали в футбольных матчах в составе футбольного клуба из Прикарпатья. К тому же, они получали от государства денежное и материальное обеспечение за счет бюджетных средств.

Как отметили в ДБР, такие действия военных чиновников представляют прямую угрозу национальной безопасности Украины и подрывают авторитет Территориальных центров комплектования и социальной поддержки, что вредит выполнению мобилизационных мероприятий.

Нацполиция и ДБР провели 30 обысков в ТЦК и СП Ивано-Франковской области, областной военно-врачебной комиссии, а также в домах фигурантов.

По результатам будет решаться вопрос о подозрении отдельным военным чиновникам территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Расследование проводится в рамках начатого уголовного производства по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения).

Напомним, недавно правоохранители разоблачили масштабную схему уклонения от призыва в армию. В рамках дела проведено около сотни обысков в военкоматах 11 областей Украины.

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Ивано-Франковск ГБР ТЦК Мобилизация в Украине
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