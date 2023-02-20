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В Івано-Франківську 23-24 лютого школи переводять на дистанційне навчання

Фото: в Івано-Франківську 23-24 лютого школи переводять на дистанційне навчання (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Івано-Франківську 23-24 лютого заклади освіти переводять на дистанційне навчання через можливу загрозу обстрілів РФ у річницю вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на онлайн-звернення міського голови міста Руслана Марцінківа.

"Все-таки річниця великої війни. Ворог любить такі дати, тому краще все ж перестрахуватися", - сказав Марцінків.

За словами мера, дистанційне навчання триватиме лише два дні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Броварах з 22 до 24 лютого школи переводять на дистанційне навчання через можливі загрози провокацій та обстрілів військами РФ.

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Івано-Франківськшкола