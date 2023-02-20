В Ивано-Франковске 23-24 февраля школы переводят на дистанционное обучение

В Ивано-Франковске 23-24 февраля учебные заведения переводят на дистанционное обучение из-за возможной угрозы обстрелов РФ в годовщину вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на онлайн-обращение городского главы города Руслана Марцинкива.

По словам мэра, дистанционное обучение будет длиться всего два дня.

"Все-таки годовщина великой войны. Враг любит такие даты, поэтому лучше все же перестраховаться", - сказал Марцинков.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Броварах с 22 по 24 февраля школы переводят на дистанционное обучение из-за возможных угроз провокаций и обстрелов войсками РФ.

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