В Івано-Франківському ТЦК розповіли, скільки людей у розшуку через неявку

В Івано-Франківській області близько 40 тисяч осіб внесено до електронного реєстру військовозобов’язаних "Оберіг" як такі, що перебувають у розшуку.
Про це заявив заступник начальника Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування і соціальної підтримки Роман Боднар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Західний курʼєр".
За його словами, люди, які внесені до системи "Оберіг", офіційно перебувають у розшуку поліції.
Боднар зазначив, що людина потрапляє до цієї бази, якщо проігнорувала повістку, не стала на облік чи іншим способом ухилилася від призову.
"Таких осіб станом на грудень 2023 року у нас в області було 36 тисяч. За поточний рік в цю базу внесли ще три тисячі громадян. Всі ці люди офіційно перебувають у розшуку. Тому не треба дивуватися, коли когось з військовозобов’язаних зупинили на вулиці, перевірили по базі "Оберіг" і відразу примусово доставили до ТЦК", - заявив він.
За його словами, від початку війни тих, хто отримав повістку, не прибув до ТЦК і думає, що його ніхто не буде шукати, дуже багато.
"Наголошую, зараз у нас обов’язкова явка до ТЦК за викликом. Цей виклик може здійснюватися в будь-який спосіб. Якщо людина думає, що не буде підписувати повістку і таким чином ухилиться, це не так", - заявив представник ЦВК.
Він додав, що зараз у працівників ТЦК працює відеофіксація за допомогою бодікамер і відбувається складання протоколу про відмову від підписання.
"Ми маємо право сповіщати людину будь-яким доступним шляхом будь-де: в громадських закладах, на вулиці, на підприємстві, в транспорті, за адресою проживання. Ці заходи проводяться і будуть проводитися", - наголосив Боднар.
Він також додав, що поліція має право примусово доставляти людей, які є в цій базі, до ТЦК в порядку адміністративного затримання.
Наприкінці січня уряд вніс до Верховної ради оновлений законопроєкт про мобілізацію, яким пропонується змінити порядок її проведення. Перший варіант документа було запропоновано парламенту наприкінці грудня, але після шквалу критики його відкликали.
Новий законопроект уже пройшов перше читання. Наразі парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглядає понад 4 тисячі поправок до законопроекту.
Як заявляв нардеп Федір Веніславський, найбільша кількість поправок стосується аспірантів та спостерігачів за людьми з інвалідністю.
Очікується, що законопроект про мобілізацію буде розглянуто у другому читанні наприкінці березня, але речник парламенту Руслан Стефанчук заявляв, що терміни розгляду залежать від тривалості розгляду правок комітетом.
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