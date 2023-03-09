В Івано-Франківській області зафіксовано попадання в енергооб'єкт, - ОВА

Під час масової атаки по Україні в четвер, 9 березня, одна з ракет потрапила в енергетичний об'єкт в Івано-Франківській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави Івано-Франківської ОДА Світлани Оніщук у Telegram.
"Цієї ночі ми пережили чергову масовану ракетну атаку російських окупантів. Є ракетні влучення і в нашій області на енергетичному об'єкті", - розповіла вона.
За її словами, жертв і постраждалих немає.
Як повідомлялось, Росія під час атаки 9 березня випустила по Україні 81 ракету та 8 дронів-камікадзе. Майже половину ворожих цілей збили сили ППО.
Президент Володимир Зеленський відреагував на масовану ракетну атаку росіян. Він назвав цю ніч важкою та коротко розповів про наслідки.
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