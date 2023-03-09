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В Івано-Франківській області зафіксовано попадання в енергооб'єкт, - ОВА

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Івано-Франківськ, Четвер 09 березня 2023 11:31
В Івано-Франківській області зафіксовано попадання в енергооб'єкт, - ОВА Фото: в Івано-Франківській області зафіксовано попадання в енергооб'єкт (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Під час масової атаки по Україні в четвер, 9 березня, одна з ракет потрапила в енергетичний об'єкт в Івано-Франківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави Івано-Франківської ОДА Світлани Оніщук у Telegram.

"Цієї ночі ми пережили чергову масовану ракетну атаку російських окупантів. Є ракетні влучення і в нашій області на енергетичному об'єкті", - розповіла вона.

За її словами, жертв і постраждалих немає.

Як повідомлялось, Росія під час атаки 9 березня випустила по Україні 81 ракету та 8 дронів-камікадзе. Майже половину ворожих цілей збили сили ППО.

Президент Володимир Зеленський відреагував на масовану ракетну атаку росіян. Він назвав цю ніч важкою та коротко розповів про наслідки.

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Івано-Франківська область
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