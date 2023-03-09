В Івано-Франківській області зафіксовано попадання в енергооб'єкт, - ОВА

Фото: в Івано-Франківській області зафіксовано попадання в енергооб'єкт (GettyImages)

Під час масової атаки по Україні в четвер, 9 березня, одна з ракет потрапила в енергетичний об'єкт в Івано-Франківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави Івано-Франківської ОДА Світлани Оніщук у Telegram.