В Ивано-Франковской области зафиксировано попадание в энергообъект, - ОВА

Фото: в Ивано-Франковской области зафиксировано попадание в энергообъект (GettyImages)

Во время массовой атаки по Украине в четверг, 9 марта, одна из ракет попала в энергетический объект в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы Ивано-Франковской ОГА Светланы Онищук в Telegram.