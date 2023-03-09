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В Ивано-Франковской области зафиксировано попадание в энергообъект, - ОВА

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Ивано-Франковск, Четверг 09 марта 2023 11:31
В Ивано-Франковской области зафиксировано попадание в энергообъект, - ОВА Фото: в Ивано-Франковской области зафиксировано попадание в энергообъект (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Во время массовой атаки по Украине в четверг, 9 марта, одна из ракет попала в энергетический объект в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы Ивано-Франковской ОГА Светланы Онищук в Telegram.

"Этой ночью мы пережили очередную массированную ракетную атаку российских оккупантов. Есть ракетные попадания и в нашей области на энергетическом объекте", - рассказала она.

По ее словам, жертв и пострадавших нет.

Как сообщалось, Россия во время атаки 9 марта выпустила по Украине 81 ракету и 8 дронов-камикадзе. Почти половина враждебных целей сбили силы ПВО.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на массированную ракетную атаку россиян. Он назвал эту ночь тяжелой и коротко рассказал о последствиях.

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Ивано-Франковская область
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