В Івано-Франківській області стався землетрус

У середу, 12 квітня, поблизу міста Яремче Івано-Франківської області стався землетрус магнітудою 2,5 бали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний центр спеціального контролю.
Головний центр спеціального контролю зареєстрував землетрус 10 км на захід від міста Яремче - магнітудою 2,5 (за шкалою Ріхтера) на глибині 6 км.
За класифікацією землетрус належить до "невідчутних". Така інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей, струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами.
Зазначається, що останній землетрус з цього району був зареєстрований 22 грудня 2022 року в Надвірнянському районі з магнітудою 2,4.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що в Україні 5 квітня був зафіксований землетрус. Короткотривалі, раптові струси земної кори, викликані перемінним переміщенням мас гірських порід у надрах Землі, спостерігалися на Закарпатті.
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