В Ивано-Франковской области произошло землетрясение

В среду, 12 апреля, вблизи города Яремче Ивано-Франковской области произошло землетрясение магнитудой 2,5 балла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный центр специального контроля.

Главный центр специального контроля зарегистрировал землетрясение 10 км к западу от города Яремче - магнитудой 2,5 (по шкале Рихтера) на глубине 6 км. По классификации землетрясение относится к "неощутимым". Такая интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей, сотрясения земли оказываются и регистрируются только сейсмографами. Отмечается, что последнее землетрясение из этого района было зарегистрировано 22 декабря 2022 в Надвирнянском районе с магнитудой 2,4.