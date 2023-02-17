В Івано-Франківській області сьогодні можуть лунати вибухи: у чому причина

Вона попередила, що на Прикарпатті сьогодні, 17 лютого, проведуть військові навчання.

"Якщо ви сьогодні чутимете звуки вибухів в час, коли немає повітряної тривоги, не лякайтеся. Наші військові проводять навчання", - зазначила вона.

Нагадаємо, військові попередили, що в Одесі можуть періодично чути звуки вибухів чи стрілянини, оскільки у місті проводять тренування для українських захисників.

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