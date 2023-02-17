В Ивано-Франковской области сегодня могут раздаваться взрывы: в чем причина

Она предупредила, что в Прикарпатье сегодня, 17 февраля, проведут военные учения.

"Если вы сегодня будете слышать звуки взрывов во время, когда нет воздушной тревоги, не пугайтесь. Наши военные проводят учения", - отметила она.

Напомним, военные предупредили, что в Одессе могут периодически быть слышны звуки взрывов или стрельбы, поскольку в городе проводят тренировки для украинских защитников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.