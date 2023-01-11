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В Івано-Франківській області повідомляють про можливі вибухи: що відомо

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Івано-Франківськ, Середа 11 січня 2023 08:19
В Івано-Франківській області повідомляють про можливі вибухи: що відомо Фото: мешканці Івано-Франківської області можуть чути вибухи 11 січня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У середу, 11 січня, в Івано-Франківській області будуть лунати вибухи. Місцевих мешканців просять не хвилюватись.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Івано-Франківської області Світлани Онищук.

"Якщо ви сьогодні чутимете звуки вибухів в час, коли немає повітряної тривоги, не лякайтеся. Наші військові проводять навчання", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, під час масованої атаки РФ на Україну в четвер, 29 грудня, одна з ракет потрапила до будинку в одному із сіл Івано-Франківської області.

Також російські окупанти потрапили до одного з енергетичних об'єктів Івано-Франківської області. Виникла пожежа.

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Івано-Франківськ вибухи
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