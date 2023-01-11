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В Ивано-Франковской области сообщают о возможных взрывах: что известно

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Ивано-Франковск, Среда 11 января 2023 08:19
В Ивано-Франковской области сообщают о возможных взрывах: что известно Фото: жители Ивано-Франковской области могут слышать взрывы 11 января (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 11 января, в Ивано-Франковской области будут раздаваться взрывы. Местных жителей просят не волноваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Ивано-Франковской области Светланы Онищук.

"Если вы сегодня будете слышать звуки взрывов во время, когда нет воздушной тревоги, не пугайтесь. Наши военные проводят учения", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, во время массированной атаки РФ на Украину в четверг, 29 декабря, одна из ракет попала в дом в одном из сел Ивано-Франковской области.

Также российские оккупанты попали в один из энергетических объектов Ивано-Франковской области. Возник пожар.

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