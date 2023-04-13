В Ивано-Франковской области могут слышать взрывы: в чем дело

В Ивано-Франковской области в четверг, 13 апреля запланированы учения военных. Из-за этого возможны звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Facebook-страницу главы Ивано-Франковской ОВА Светланы Онищук.

"Внимание! Сегодня наши военные проводят учения. Услышав звуки взрывов, когда нет воздушной тревоги, не пугайтесь. Победа за нами", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что более 11 тысяч украинских военных проходят учения за границей.

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