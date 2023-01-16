В Івано-Франківській області буде чутно вибухи: що відомо
У понеділок, 16 січня, в Івано-Франківській області будуть лунати вибухи. Місцевих мешканців просять не хвилюватись.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Івано-Франківської області Світлани Онищук.
"Якщо ви сьогодні чутимете звуки вибухів в час, коли немає повітряної тривоги, не лякайтеся. Наші військові проводять навчання", - розповіла вона.
Ракетна атака 14 січня
Як розповіла Онищук, Івано-Франківська область також зазнала ракетного удару РФ 14 січня.
"Є влучання в енергетичний об’єкт області. Виникла сильна пожежа площа якої складала 200 м кв. На місці було створено штаб пожежогасіння із залученням представників об‘єкту та 4 оперативні дільниці", - розповіла вона.
За її словами, рятувальники врятували двох людей. Пожежу ліквідували 15 січня о 00:12.
Як повідомлялося, під час масованої атаки РФ на Україну в четвер, 29 грудня, одна з ракет потрапила до будинку в одному із сіл Івано-Франківської області.
Також російські окупанти потрапили до одного з енергетичних об'єктів Івано-Франківської області. Виникла пожежа.
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