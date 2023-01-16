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В Ивано-Франковской области будут слышны взрывы: что известно

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Ивано-Франковск, Понедельник 16 января 2023 08:29
В Ивано-Франковской области будут слышны взрывы: что известно Фото: в Ивано-Франковской области будут слышны взрывы 16 января (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В понедельник, 16 января, в Ивано-Франковской области будут раздаваться взрывы. Местных жителей просят не беспокоиться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Ивано-Франковской области Светланы Онищук.

"Если вы сегодня будете слышать звуки взрывов во время, когда нет воздушной тревоги, не пугайтесь. Наши военные проводят учения", - рассказала она.

Ракетная атака 14 января

Как рассказала Онищук, Ивано-Франковская область также попала под ракетный удар РФ 14 января.

"Есть попадание в энергетический объект области. Возник сильный пожар площадь которой составляла 200 м кв. На месте был создан штаб пожаротушения с привлечением представителей объекта и 4 оперативных участка", - рассказала она.

По ее словам, спасатели спасли двух человек. Пожар был ликвидирован 15 января в 00:12.

Как сообщалось, во время массированной атаки РФ на Украину в четверг, 29 декабря, одна из ракет попала в дом в одном из сел Ивано-Франковской области.

Также российские оккупанты попали в один из энергетических объектов Ивано-Франковской области. Возник пожар.

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