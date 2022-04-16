У Іванкові під час окупації чоловік вкрав автомобіль Держприкордонслужби
Поліцейські затримали 32-річного жителя села Дитятки, який вкрав автомобіль Державної прикордонної служби України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області.
Так, під час ворожої окупації селища Іванків на початку березня чоловік викрав кросовер "Chevrolet Niva", який належав Державній прикордонній службі України.
Правоохоронці розшукали авто, а 32-річного жителя села Дитятки затримали та відправили в ізолятор тимчасового тримання.
За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом лиходієві повідомлено про підозру. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.
У Іванкові чоловік вкрав автомобіль Держприкордонслужби (facebook.com/pol.kyivregion)
Раніше ми повідомляли, що на Запоріжжі окупанти викрали спецавтомобілі з медзакладів та шкільний автобус.
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