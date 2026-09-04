Івана Федорова призначили головою Держагенства відновлення України

Федоров назвав цю пропозицію "надскладною" і пояснив, що ворог продовжуватиме бити по стратегічних об'єктах, тому їх потрібно захищати та швидко відновлювати.

За його словами, перехід на нову посаду не означає, що він залишить Запорізьку область - він продовжить працювати співголовою обласної Ради оборони та відповідатиме за регіон.