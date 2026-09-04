Івана Федорова призначили головою Держагенства відновлення України

Кабінет Міністрів України звільнив одразу трьох посадовців і затвердив нового керівника - вже ексголову Запорізької ОВА Івана Федорова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення Кабінету Міністрів України.
Урядовими рішеннями посад позбулися одразу три чиновники:
Кабмін також погодив звільнення голови Запорізької обласної державної адміністрації Івана Федорова Сергійовича.
Уряд призначив його Головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував Івану Федорову нову посаду - очолити Агентство відновлення. Про це очільник Запорізької ОВА розповів під час звіту про 1000 днів роботи.
Федоров назвав цю пропозицію "надскладною" і пояснив, що ворог продовжуватиме бити по стратегічних об'єктах, тому їх потрібно захищати та швидко відновлювати.
За його словами, перехід на нову посаду не означає, що він залишить Запорізьку область - він продовжить працювати співголовою обласної Ради оборони та відповідатиме за регіон.