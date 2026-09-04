Ивана Федорова назначили главой Госагенства восстановления Украины

Кабинет Министров Украины уволил сразу трех должностных лиц и утвердил нового руководителя - уже экс-главы Запорожской ОВД Ивана Федорова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Кабинета Министров Украины.
Правительственными решениями должностей лишились сразу три чиновника:
Кабмин также согласовал увольнение главы Запорожской областной государственной администрации Ивана Федорова Сергеевича.
Правительство назначило его главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Ивану Федорову новую должность - возглавить Агентство восстановления. Об этом глава Запорожской ОВА рассказал во время отчета о 1000 днях работы.
Федоров назвал это предложение "сверхсложным" и объяснил, что враг будет продолжать бить по стратегическим объектам, поэтому их нужно защищать и быстро восстанавливать.
По его словам, переход на новую должность не означает, что он покинет Запорожскую область - он продолжит работу сопредседателем областного Совета обороны и будет отвечать за регион.