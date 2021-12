Итоговое событие года в ритейле и торговой недвижимости: как прошел RAU Summit 2021

9 декабря в столичном КВЦ Парковый состоялся IX ритейл-саммит RAU Summit 2021 – итоговое событие года для владельцев и топ-менеджеров компаний сферы розничной торговли и торговой недвижимости. Ключевая тема этого года – "Курс на инновации и клиентский опыт". На мероприятии выступило 29 спикеров – представителей разных направлений торговли, девелопмента и сегмента B2B. Организатор – Ассоциация ритейлеров Украины.

Всего на саммите собралось около 500 гостей: первые лица ключевых игроков сфер розничной торговли и коммерческой недвижимости, производители, представители инвестиционных и финансовых организаций, а также гости из ближнего и дальнего зарубежья – представители таких компаний, как LC Waikiki, "Эпицентр К", Intertop, АТБ, "Золотой Век", "Будинок Іграшок", "Фокстрот", EVA, Ultramarket, "Нова Пошта", FLO, Varus, "Аврора", "Фора", Watsons, JYSK, "Ашан", Vovk, Yves Rocher, Multiplex, "Антошка", Retail Group, Arricano, Dragon Capital, Eldorado, "Укрзолото", Brocard, ТРЦ Dream, Lavina Mall, Victoria Gardens, Piramida, Smart Plaza Polytech и др.

Среди спикеров деловой программы — основатель и CEO BERTA group (западноукраинская сеть маркетов "Близенько", львовская Ресторация Бачевских и другие проекты) Александр Бережанский, CEO Kasta.ua Андрей Логвин, CEO LPP Ukraine Ярема Ивахив, генеральный директор ТРЦ Respublika Park Юлия Счастливая, генеральный директор БЦ и ТРЦ Retroville Рената Якубчениене, CEO MOYO Валентин Ивакин, совладелец "Планета Кино" Дмитрий Деркач, операционный директор Budhouse Group Максим Гаврюшин, CEO и Co-founder USUPSO Ukraine Марианна Самсонова, CEO Robota.ua Кирилл Манковски и многие другие.

Событие открыл глава правления Ассоциации ритейлеров Украины Андрей Жук, который подвел итоги года и наметил ключевые тренды рынка ритейла. В частности, он упомянул, как в 2021 году отрасль объединилась и направила свои усилия на вакцинацию сотрудников торговли и открытие пунктов вакцинации в ТРЦ. Также отметил такие события в сфере ритейла и девелопмента, как открытие ТРЦ "Никольский" в Харькове, появление бесконтактной системы сканирования и оплаты товаров в украинских магазинах и отметил, что устойчивое развитие должно стать для украинских ритейлеров одним из ключевых направлений в 2022 году.

Всего программа включала в себя пять тематических блоков. Первая сессия была посвящена трансформации и трендам сегодняшнего дня. Спикерами дискуссии стали операционный директор Budhouse Group Максим Гаврюшин, CEO Kasta.ua Андрей Логвин, CEO LPP Ukraine Ярема Ивахив, Chief digital officer ООО "Эпицентр К" Андрей Труш и CEO Robota.ua Кирилл Манковски. Модератором сессии выступил главный редактор портала RAU.UA Иван Зайцев. Во время панельной дискуссии эксперты обсудили ключевые тенденции в ритейле и торговой недвижимости в мире и в Украине, цифровую трансформацию бизнеса и усиление роли бренда работодателя. Основной вопрос дискуссии — ритейл выживает или развивается? Эксперты пришли к выводу, что на рынке существует проблема закрытия магазинов, но закрываются ритейлеры, которые не смогли приспособиться — и это не системная проблема отрасли, а индивидуальная.

Сессия №2 RAU Summit 2021 целиком была посвящена эмоциям в ритейле. О том, как завоевать сердце клиента, дискутировали совладелец "Планета Кино" и Pumpidup Дмитрий Деркач, CEO MOYO Валентин Ивакин, руководитель проектов Synergy Construction Ольга Приходько, CEO и Co-founder USUPSO Ukraine и O!Some Марианна Самсонова и основатель и генеральный директор Diodika Сергей Петрук. Модерировала сессию управляющий партнер IDNT Елена Коронотова. Среди прочего, они говорили об изменениях в лояльности потребителей во время пандемии, принципах формирования репутации надежной компании и построении прочной эмоциональной связи с клиентом.

Следующая сессия была посвящена инновациям и технологиям, которые позволяют продавать больше и быстрее. Первым слово взял региональный менеджер ЦВЕ, SES imagotag Эмиль Загиров, выступивший с презентацией "Как с помощью компьютерного зрения и соединения сенсоров решить проблему боли ценой в триллион долларов?". Он поделился опытом, как уменьшить ошибки прогнозирования спроса и, следовательно, упущенных продаж, и как реализовывать подходы к прогнозированию на основе искусственного интеллекта с решением под названием Captana, которое уже представлено в пилотных магазинах США и Европы.

Деловую программу продолжили представители компании Consulting for Retail — Head of Space & Assortment Management Игорь Федорюк и Head of Sales & Marketing Роберт Ришко. Они рассказали об увеличении эффективности полки с помощью современных подходов к планограммам.

Также спикерами третьей сессии стали руководитель отдела развития ERP крупнейшего маркетплейса страны Rozetka Сергей Кондратенко и руководитель проекта EDI "Вчасно" Александр Кустреюк. Они говорили о том, как Rozetka перевела договоры, счета, акты и другие документы со всеми контрагентами маркетплейса и поставщиками товара на ЭДО и другие сервисные решения компании.

Четвертая сессия повернула разговор в сторону ТРЦ в свете новых тенденций. О том, что происходит в мировом ритейле и девелопменте рассказала генеральный директор DCH Infrastructure & Real Estate (ТРЦ Караван) Ирина Поварчук. Также спикер поделилась результатами реконцепта киевского и харьковского ТРЦ Караван. Далее об интегрированном пест-менеджменте рассказал основатель и СЕО CPG (Cleaning Pro Group) Сергей Козолуп. Он говорил о том, как оценивать риски на объектах ТРЦ при привлечении компаний по дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

Сессия продолжилась панельной дискуссией на тему управления арендными отношениями и идей, как не потерять интерес к давно существующему ТРЦ после WOW-эффекта открытия новых. Среди выступавших были генеральный директор ТРЦ Respublika Park Юлия Счастливая, генеральный директор БЦ и ТРЦ Retroville Рената Якубчениене, директор ТРЦ Lavina Mall Дмитрий Лашин и партнер, руководитель практики недвижимости и строительства юридической компании Sayenko Kharenko Светлана Гуреева. Модератором сессии выступила руководитель департамента агентских и консультационных услуг в сфере торговой недвижимости Cushman & Wakefield в Украине Екатерина Весна.

Новый состав спикеров последней сессии обсудил вызовы и векторы развития рынка розничной торговли. В дискуссии приняли участие владелица и CEO 46 Parallel Wine Group Анна Горкун, основатель и CEO BERTA group Александр Бережанский и основатель и президент группы компаний Meest Ростислав Кисиль. Модерировал сессию глава правления Ассоциации ритейлеров Украины Андрей Жук. Они говорили о главных испытаниях уходящего года, опыте партнерства в бизнесе и стратегии на 2022 год.

Партнерами мероприятия стали: Budhouse Group, Linden Luxury Residences, логистический партнер – "Нова Пошта", Park Inn by Radisson Kyiv Troyitska, сервис электронного документооборота "Вчасно", ТММ-Юкрейн, "Крайна" и другие.