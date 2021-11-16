Итоговое событие года в ритейле и девелопменте RAU Summit 2021 состоится 9 декабря

9 декабря 2021 года в КВЦ Парковый состоится IX ежегодный ритейл-саммит RAU Summit 2021 – итоговое событие года для владельцев и топ-менеджеров компаний сферы розничной торговли и торговой недвижимости. Организатор – Ассоциация ритейлеров Украины.

В этом году RAU Summit 2021 будет посвящен инновациям и клиентскому опыту, ведь ритейл и девелопмент – те сферы, которые одними из первых трансформируются и внедряют технологические новации, особенно эти процессы ускорились в связи с новыми условиями работы во времена пандемии.

В этом году основными направлениями для обсуждения на RAU Summit 2021 станут:

Итоги года и ключевые тенденции в ритейле и торговой недвижимости.

Стратегия на 2022 год: масштабирование, диджитализация, маркетинг.

Создание собственной эко-системы или cooperation и coopetition?

Ритейлеры и девелоперы: переосмысление взаимодействия.

Цифровая трансформация бизнеса: влияние на организацию и управление.

Объединение розничной торговли и инноваций, чтобы оставаться на шаг впереди.

Изменения в лояльности потребителей во время пандемии.

Инновации для ритейла на основе технологий компьютерного зрения и искусственного интеллекта.

Возможности для торговой недвижимости в свете новых тенденций.

Оптимизация бизнес-процессов. Логистические решения для ритейла.

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Среди первых спикеров RAU Summit 2021:

Владимир Гончаров , заместитель генерального директора, директор по розничной торговле ООО «Епіцентр К».

Анна Горкун , владелица и CEO 46 Parallel Wine Group, СЕО «Inkerman Ukraine».

Максим Гаврюшин , операционный директор Budhouse Group.

Дмитрий Деркач , совладелец сети «Планета Кино», Pumpidup, IWIS.

Марианна Самсонова , CEO и Co-founder USUPSO Ukraine и O!Some.

Рената Якубчениене , генеральный директор БЦ и ТРЦ Retroville.

Наталия Кравец , коммерческий директор Dragon Capital Property Management.

Дарья Завадская , коммерческий директор ТРЦ Ocean Plaza.

Юлия Счастливая , генеральный директор ТРЦ Respublika Park.

Валентин Ивакин, генеральный директор MOYO.

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Контактное лицо по вопросам регистрации:

Олеся Кобцева – Project manager (+38 050 313 74 53 / o.kobceva@rau.ua )

По вопросам партнерства:

Юлия Кушка – Head of Business Development Department (+38 067 223 07 30 / j.kushka@rau.ua )