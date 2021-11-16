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Підсумкова подія року в рітейлі та девелопменті RAU Summit 2021 відбудеться 9 грудня

 

9 грудня 2021 в КВЦ Парковий відбудеться IX щорічний рітейл-саміт RAU Summit 2021 – підсумкова подія року для власників та топ-менеджерів компаній сфери роздрібної торгівлі та торговельної нерухомості. Організатор – Асоціація рітейлерів України.

Цього року RAU Summit 2021 буде присвячений інноваціям та клієнтському досвіду, адже рітейл та девелопмент – ті сфери, які одними з перших трансформуються й запроваджують технологічні новації, особливо ці процеси пришвидшились у зв’язку з новими умовами роботи в часи пандемії.

У цьому році основними напрямками для обговорення на RAU Summit 2021 стануть:

  • Підсумки року та ключові тенденції в рітейлі та торговельній нерухомості.

  • Стратегія на 2022 рік: масштабування, діджиталізація, маркетинг.

  • Створення власної еко-системи чи cooperation та coopetition?

  • Рітейлери та девелопери: переосмислення взаємодії.

  • Цифрова трансформація бізнесу: вплив на організацію та управління.

  • Об’єднання роздрібної торгівлі та інновацій, щоб залишатися на крок попереду.

  • Зміни в лояльності споживачів під час пандемії. Перевищувати очікування: сервіси, гнучкість, технології.

  • Інновації для рітейлу на основі технологій комп’ютерного зору і штучного інтелекту.

  • Можливості для торговельної нерухомості у світлі нових тенденцій.

  • Оптимізація бізнес-процесів. Логістичні рішення для рітейлу.

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Серед перших спікерів RAU Summit 2021:

  • Володимир Гончаров, заступник генерального директора, директор з роздрібної торгівлі ТОВ «Епіцентр К».

  • Анна Горкун, власниця та CEO 46 Parallel Wine Group, СЕО «Inkerman Ukraine».

  • Максим Гаврюшин, операційний директор Budhouse Group.

  • Дмитро Деркач, співвласник «Планета Кіно», Pumpidup, IWIS.

  • Маріанна Самсонова, CEO та Co-founder USUPSO Ukraine та O!Some.

  • Рената Якубченієне, генеральний директор БЦ і ТРЦ Retroville.

  • Наталія Кравець, комерційний директор Dragon Capital Property Management.

  • Дар’я Завадська, комерційний директор ТРЦ Ocean Plaza.

  • Юлія Щаслива, генеральний директор ТРЦ Respublika Park.

  • Валентин Івакін, генеральний директор MOYO.

Детальніше про захід

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Контактна особа з питань реєстрації:

Олеся Кобцева – Project manager (+38 050 313 74 53 / o.kobceva@rau.ua)

З питань партнерства:

Юлія Кушка – Head of Business Development Department (+38 067 223 07 30 / j.kushka@rau.ua)

Анна Купрієнко – Business Development Manager (+38 063 566 75 93 / a.kupriienko@rau.ua)

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