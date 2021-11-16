Підсумкова подія року в рітейлі та девелопменті RAU Summit 2021 відбудеться 9 грудня

9 грудня 2021 в КВЦ Парковий відбудеться IX щорічний рітейл-саміт RAU Summit 2021 – підсумкова подія року для власників та топ-менеджерів компаній сфери роздрібної торгівлі та торговельної нерухомості. Організатор – Асоціація рітейлерів України.
Цього року RAU Summit 2021 буде присвячений інноваціям та клієнтському досвіду, адже рітейл та девелопмент – ті сфери, які одними з перших трансформуються й запроваджують технологічні новації, особливо ці процеси пришвидшились у зв’язку з новими умовами роботи в часи пандемії.
Підсумки року та ключові тенденції в рітейлі та торговельній нерухомості.
Стратегія на 2022 рік: масштабування, діджиталізація, маркетинг.
Створення власної еко-системи чи cooperation та coopetition?
Рітейлери та девелопери: переосмислення взаємодії.
Цифрова трансформація бізнесу: вплив на організацію та управління.
Об’єднання роздрібної торгівлі та інновацій, щоб залишатися на крок попереду.
Зміни в лояльності споживачів під час пандемії. Перевищувати очікування: сервіси, гнучкість, технології.
Інновації для рітейлу на основі технологій комп’ютерного зору і штучного інтелекту.
Можливості для торговельної нерухомості у світлі нових тенденцій.
Оптимізація бізнес-процесів. Логістичні рішення для рітейлу.
Серед перших спікерів RAU Summit 2021:
Володимир Гончаров, заступник генерального директора, директор з роздрібної торгівлі ТОВ «Епіцентр К».
Анна Горкун, власниця та CEO 46 Parallel Wine Group, СЕО «Inkerman Ukraine».
Максим Гаврюшин, операційний директор Budhouse Group.
Дмитро Деркач, співвласник «Планета Кіно», Pumpidup, IWIS.
Маріанна Самсонова, CEO та Co-founder USUPSO Ukraine та O!Some.
Рената Якубченієне, генеральний директор БЦ і ТРЦ Retroville.
Наталія Кравець, комерційний директор Dragon Capital Property Management.
Дар’я Завадська, комерційний директор ТРЦ Ocean Plaza.
Юлія Щаслива, генеральний директор ТРЦ Respublika Park.
Валентин Івакін, генеральний директор MOYO.
Контактна особа з питань реєстрації:
Олеся Кобцева – Project manager (+38 050 313 74 53 / o.kobceva@rau.ua)
З питань партнерства:
Юлія Кушка – Head of Business Development Department (+38 067 223 07 30 / j.kushka@rau.ua)
Анна Купрієнко – Business Development Manager (+38 063 566 75 93 / a.kupriienko@rau.ua)