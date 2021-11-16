Підсумкова подія року в рітейлі та девелопменті RAU Summit 2021 відбудеться 9 грудня

9 грудня 2021 в КВЦ Парковий відбудеться IX щорічний рітейл-саміт RAU Summit 2021 – підсумкова подія року для власників та топ-менеджерів компаній сфери роздрібної торгівлі та торговельної нерухомості. Організатор – Асоціація рітейлерів України.

Цього року RAU Summit 2021 буде присвячений інноваціям та клієнтському досвіду, адже рітейл та девелопмент – ті сфери, які одними з перших трансформуються й запроваджують технологічні новації, особливо ці процеси пришвидшились у зв’язку з новими умовами роботи в часи пандемії.

У цьому році основними напрямками для обговорення на RAU Summit 2021 стануть:

Підсумки року та ключові тенденції в рітейлі та торговельній нерухомості.

Стратегія на 2022 рік: масштабування, діджиталізація, маркетинг.

Створення власної еко-системи чи cooperation та coopetition?

Рітейлери та девелопери: переосмислення взаємодії.

Цифрова трансформація бізнесу: вплив на організацію та управління.

Об’єднання роздрібної торгівлі та інновацій, щоб залишатися на крок попереду.

Зміни в лояльності споживачів під час пандемії. Перевищувати очікування: сервіси, гнучкість, технології.

Інновації для рітейлу на основі технологій комп’ютерного зору і штучного інтелекту.

Можливості для торговельної нерухомості у світлі нових тенденцій.

Оптимізація бізнес-процесів. Логістичні рішення для рітейлу.

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Серед перших спікерів RAU Summit 2021:

Володимир Гончаров, заступник генерального директора, директор з роздрібної торгівлі ТОВ «Епіцентр К».

Анна Горкун , власниця та CEO 46 Parallel Wine Group, СЕО «Inkerman Ukraine».

Максим Гаврюшин , операційний директор Budhouse Group.

Дмитро Деркач , співвласник «Планета Кіно», Pumpidup, IWIS.

Маріанна Самсонова , CEO та Co-founder USUPSO Ukraine та O!Some.

Рената Якубченієне , генеральний директор БЦ і ТРЦ Retroville.

Наталія Кравець , комерційний директор Dragon Capital Property Management.

Дар’я Завадська , комерційний директор ТРЦ Ocean Plaza.

Юлія Щаслива , генеральний директор ТРЦ Respublika Park.

Валентин Івакін, генеральний директор MOYO.

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Контактна особа з питань реєстрації:

Олеся Кобцева – Project manager (+38 050 313 74 53 / o.kobceva@rau.ua )

З питань партнерства:

Юлія Кушка – Head of Business Development Department (+38 067 223 07 30 / j.kushka@rau.ua )