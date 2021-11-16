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Итоговое событие года в ритейле и девелопменте RAU Summit 2021 состоится 9 декабря

Новина українською →
Вторник 16 ноября 2021 14:57
Итоговое событие года в ритейле и девелопменте RAU Summit 2021 состоится 9 декабря

9 декабря 2021 года в КВЦ Парковый состоится IX ежегодный ритейл-саммит RAU Summit 2021 – итоговое событие года для владельцев и топ-менеджеров компаний сферы розничной торговли и торговой недвижимости. Организатор – Ассоциация ритейлеров Украины.

В этом году RAU Summit 2021 будет посвящен инновациям и клиентскому опыту, ведь ритейл и девелопмент – те сферы, которые одними из первых трансформируются и внедряют технологические новации, особенно эти процессы ускорились в связи с новыми условиями работы во времена пандемии.

Итоговое событие года в ритейле и девелопменте RAU Summit 2021 состоится 9 декабряВ этом году основными направлениями для обсуждения на RAU Summit 2021 станут:

  • Итоги года и ключевые тенденции в ритейле и торговой недвижимости.

  • Стратегия на 2022 год: масштабирование, диджитализация, маркетинг.

  • Создание собственной эко-системы или cooperation и coopetition?

  • Ритейлеры и девелоперы: переосмысление взаимодействия.

  • Цифровая трансформация бизнеса: влияние на организацию и управление.

  • Объединение розничной торговли и инноваций, чтобы оставаться на шаг впереди.

  • Изменения в лояльности потребителей во время пандемии.

  • Инновации для ритейла на основе технологий компьютерного зрения и искусственного интеллекта.

  • Возможности для торговой недвижимости в свете новых тенденций.

  • Оптимизация бизнес-процессов. Логистические решения для ритейла.

Смотреть полную программу

Среди первых спикеров RAU Summit 2021:

  • Владимир Гончаров, заместитель генерального директора, директор по розничной торговле ООО «Епіцентр К».

  • Анна Горкун, владелица и CEO 46 Parallel Wine Group, СЕО «Inkerman Ukraine».

  • Максим Гаврюшин, операционный директор Budhouse Group.

  • Дмитрий Деркач, совладелец сети «Планета Кино», Pumpidup, IWIS.

  • Марианна Самсонова, CEO и Co-founder USUPSO Ukraine и O!Some.

  • Рената Якубчениене, генеральный директор БЦ и ТРЦ Retroville.

  • Наталия Кравец, коммерческий директор Dragon Capital Property Management.

  • Дарья Завадская, коммерческий директор ТРЦ Ocean Plaza.

  • Юлия Счастливая, генеральный директор ТРЦ Respublika Park.

  • Валентин Ивакин, генеральный директор MOYO.

Подробнее о мероприятии

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Контактное лицо по вопросам регистрации:

Олеся Кобцева – Project manager (+38 050 313 74 53 / o.kobceva@rau.ua)

По вопросам партнерства:

Юлия Кушка – Head of Business Development Department (+38 067 223 07 30 / j.kushka@rau.ua)

Анна Куприенко – Business Development Manager (+38 063 566 75 93 / a.kupriienko@rau.ua)

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