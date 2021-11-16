Итоговое событие года в ритейле и девелопменте RAU Summit 2021 состоится 9 декабря
9 декабря 2021 года в КВЦ Парковый состоится IX ежегодный ритейл-саммит RAU Summit 2021 – итоговое событие года для владельцев и топ-менеджеров компаний сферы розничной торговли и торговой недвижимости. Организатор – Ассоциация ритейлеров Украины.
В этом году RAU Summit 2021 будет посвящен инновациям и клиентскому опыту, ведь ритейл и девелопмент – те сферы, которые одними из первых трансформируются и внедряют технологические новации, особенно эти процессы ускорились в связи с новыми условиями работы во времена пандемии.
В этом году основными направлениями для обсуждения на RAU Summit 2021 станут:
-
Итоги года и ключевые тенденции в ритейле и торговой недвижимости.
-
Стратегия на 2022 год: масштабирование, диджитализация, маркетинг.
-
Создание собственной эко-системы или cooperation и coopetition?
-
Ритейлеры и девелоперы: переосмысление взаимодействия.
-
Цифровая трансформация бизнеса: влияние на организацию и управление.
-
Объединение розничной торговли и инноваций, чтобы оставаться на шаг впереди.
-
Изменения в лояльности потребителей во время пандемии.
-
Инновации для ритейла на основе технологий компьютерного зрения и искусственного интеллекта.
-
Возможности для торговой недвижимости в свете новых тенденций.
-
Оптимизация бизнес-процессов. Логистические решения для ритейла.
Среди первых спикеров RAU Summit 2021:
-
Владимир Гончаров, заместитель генерального директора, директор по розничной торговле ООО «Епіцентр К».
-
Анна Горкун, владелица и CEO 46 Parallel Wine Group, СЕО «Inkerman Ukraine».
-
Максим Гаврюшин, операционный директор Budhouse Group.
-
Дмитрий Деркач, совладелец сети «Планета Кино», Pumpidup, IWIS.
-
Марианна Самсонова, CEO и Co-founder USUPSO Ukraine и O!Some.
-
Рената Якубчениене, генеральный директор БЦ и ТРЦ Retroville.
-
Наталия Кравец, коммерческий директор Dragon Capital Property Management.
-
Дарья Завадская, коммерческий директор ТРЦ Ocean Plaza.
-
Юлия Счастливая, генеральный директор ТРЦ Respublika Park.
-
Валентин Ивакин, генеральный директор MOYO.
Контактное лицо по вопросам регистрации:
Олеся Кобцева – Project manager (+38 050 313 74 53 / o.kobceva@rau.ua)
По вопросам партнерства:
Юлия Кушка – Head of Business Development Department (+38 067 223 07 30 / j.kushka@rau.ua)
Анна Куприенко – Business Development Manager (+38 063 566 75 93 / a.kupriienko@rau.ua)