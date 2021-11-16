Підсумкова подія року в рітейлі та девелопменті RAU Summit 2021 відбудеться 9 грудня
9 грудня 2021 в КВЦ Парковий відбудеться IX щорічний рітейл-саміт RAU Summit 2021 – підсумкова подія року для власників та топ-менеджерів компаній сфери роздрібної торгівлі та торговельної нерухомості. Організатор – Асоціація рітейлерів України.
Цього року RAU Summit 2021 буде присвячений інноваціям та клієнтському досвіду, адже рітейл та девелопмент – ті сфери, які одними з перших трансформуються й запроваджують технологічні новації, особливо ці процеси пришвидшились у зв’язку з новими умовами роботи в часи пандемії.
У цьому році основними напрямками для обговорення на RAU Summit 2021 стануть:
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Підсумки року та ключові тенденції в рітейлі та торговельній нерухомості.
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Стратегія на 2022 рік: масштабування, діджиталізація, маркетинг.
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Створення власної еко-системи чи cooperation та coopetition?
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Рітейлери та девелопери: переосмислення взаємодії.
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Цифрова трансформація бізнесу: вплив на організацію та управління.
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Об’єднання роздрібної торгівлі та інновацій, щоб залишатися на крок попереду.
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Зміни в лояльності споживачів під час пандемії. Перевищувати очікування: сервіси, гнучкість, технології.
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Інновації для рітейлу на основі технологій комп’ютерного зору і штучного інтелекту.
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Можливості для торговельної нерухомості у світлі нових тенденцій.
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Оптимізація бізнес-процесів. Логістичні рішення для рітейлу.
Серед перших спікерів RAU Summit 2021:
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Володимир Гончаров, заступник генерального директора, директор з роздрібної торгівлі ТОВ «Епіцентр К».
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Анна Горкун, власниця та CEO 46 Parallel Wine Group, СЕО «Inkerman Ukraine».
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Максим Гаврюшин, операційний директор Budhouse Group.
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Дмитро Деркач, співвласник «Планета Кіно», Pumpidup, IWIS.
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Маріанна Самсонова, CEO та Co-founder USUPSO Ukraine та O!Some.
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Рената Якубченієне, генеральний директор БЦ і ТРЦ Retroville.
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Наталія Кравець, комерційний директор Dragon Capital Property Management.
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Дар’я Завадська, комерційний директор ТРЦ Ocean Plaza.
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Юлія Щаслива, генеральний директор ТРЦ Respublika Park.
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Валентин Івакін, генеральний директор MOYO.
Контактна особа з питань реєстрації:
Олеся Кобцева – Project manager (+38 050 313 74 53 / o.kobceva@rau.ua)
З питань партнерства:
Юлія Кушка – Head of Business Development Department (+38 067 223 07 30 / j.kushka@rau.ua)
Анна Купрієнко – Business Development Manager (+38 063 566 75 93 / a.kupriienko@rau.ua)