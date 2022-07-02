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Итоги первого года работы рынка земли: сколько в среднем стоит гектар

Фото: земля в Украине стоит 37,9 тысяч гривен за гектар (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

За год после введения рынка земли в Украине заключено более 105 тыс. сделок, в том числе 88 тысяч договоров купли-продажи земли с общей стоимостью более 7 млрд гривен. Средневзвешенная цена за гектар по состоянию на сегодня составляет 37,9 тысяч гривен за гектар, что на 30% больше, чем год назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.

Как отметил заместитель министра Маркиян Дмитрасевич, из-за российской агрессии не произошло более 50 тысяч сделок купли-продажи земли, а землевладельцы недополучили 4,2 млрд грн.

"По состоянию на начало полномасштабного вторжения России в Украину было заключено более 102 тысяч сделок, отрешенно 245 тысяч гектаров с/х земель из около 32,5 млн гектаров. Сейчас таких сделок - более 105 тысяч. Это сделки по купле - продаже земли, мены, дарению и пожизненному содержанию", - пояснил он.

По словам заместителя министра, средневзвешенная цена за гектар сейчас в основном на 30% больше цены, которая была год назад, и составляет 37,9 тысяч гривен за гектар. Он добавил, что, по прогнозам, в течение 2022 года стоимость земли должна была увеличиться еще до 15%, но свои коррективы внесла война.

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, введение рынка земли с 1 июля 2021 года существенно не повлияло на экономическое поведение большинства украинцев. Более половины (61%) опрошенных заявили, что пока не собираются ничего делать.

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