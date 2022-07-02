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Підсумки першого року роботи ринку землі: скільки в середньому коштує гектар

Фото: земля в Україні коштує 37,9 тисяч гривень за гектар (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

За рік після запровадження ринку землі в Україні укладено більше 105 тис. правочинів, у тому числі 88 тисяч угод купівлі-продажу землі з загальною вартістю в понад 7 млрд гривень. Середньозважена ціна за гектар станом на сьогодні становить 37,9 тисяч гривень за гектар, що на 30% більше, ніж рік тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінагрополітики.

Як зазначив заступник міністра Маркіян Дмитрасевич, через російську агресію не відбулася понад 50 тисяч угод купівлі-продажу землі, а землевласники недоотримали 4,2 млрд грн.

"Станом на початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну було укладено понад 102 тисяч угод, відчужено 245 тисяч гектарів с/г земель із близько 32,5 млн гектарів. Наразі таких правочинів - понад 105 тисяч. Це угоди з купівлі-продажу землі, міни, дарування та довічного утримання", - пояснив він.

За словами заступника міністра, середньозважена ціна за гектар зараз в основному на 30% більша від ціни, що була рік тому, і становить 37,9 тисяч гривень за гектар. Він додав, що, за прогнозами, протягом 2022 року вартість землі мала збільшитися ще до 15%, але свої корективи внесла війна.

Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, введення ринку землі з 1 липня 2021 року істотно не вплинуло на економічну поведінку більшості українців. Більше половини (61%) опитаних заявили, що поки не збираються нічого робити.

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Ринок земліМіністерство аграрної політики