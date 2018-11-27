Итоги AI Conference Kyiv: как AI, IoT и чат-боты помогают бизнесу увеличивать прибыль

14 ноября в столице Украины состоялась AI Conference Kyiv – конференция, посвященная практическому применению искусственного интеллекта, Интернета вещей и чат-ботов в бизнес-процессах.

Реальными кейсами с гостями мероприятия поделились 22 эксперта. В том числе представители компаний Prom.ua, «ПриватБанк», «Vodafone Украина», «Укрпошта», «Киевстар», Competera, SMART business и IoT HUB.

Организатор мероприятия – международная компания Smile-Expo, которая успешно проводит бизнес-ивенты на протяжении уже 12 лет. Smile-Expo специализируется на организации отраслевых выставок и форумов, которые посвящены передовым разработкам для деловой и финансовой сферы.

AI Conference Kyiv состояла из трех тематических блоков: «Искусственный интеллект», «Интернет вещей» и «Чат-боты». Модератором события выступил Виктор Долгопятов – глава департамента инновационных технологий группы компаний Everest.

Горячие дискуссии

Руководитель направления Big Data в «Vodafone Украина» Сергей Бориславский поделился информацией, как оператор связи использует аналитику данных, чтобы определить, какие новые услуги предлагать клиентам и помогать партнерам вести бизнес. В частности, это дает банкам возможность составить «кредитный портрет» абонента.

«Вы приходите в банк за потребительским кредитом, а кредитной истории у вас, например, нет. Оператор в этом случае – хороший инструмент, поскольку у вас есть номер телефона, а у оператора – данные о нем. Можно узнать, как часто поступают платежи, каков ваш трафик, сделать на основании данных вывод, подвержены ли вы риску дефолта или нет», – отметил спикер.

Большой интерес участников AI Conference Kyiv вызвало выступление руководителя компании EVE.calls Алексея Скрипки. Он рассказал о боте для интерактивных звонков, который способен обзвонить 10 000 клиентов за час. Алексей привел примеры, насколько бот Ева дешевле и эффективнее, чем обычный кол-центр: система напомнила о задолженности 7100 людям за один день (что стоило $400), в то время как четыре оператора потратили на это один месяц (затраты – $2500).

Также спикер продемонстрировал разработку в действии – реальные записи звонков живым людям. Во время обсуждения Алексей предложил всем сомневающимся устроить реальный «баттл» колл-центра и Евы.

О разработке чат-бота для государственной компании рассказал Андрей Скоцик, начальник управления интернет-маркетинга в ПАТ «Укрпошта». Оказалось, у бота этой госкомпании уже 130 000 клиентов в трех мессенджерах, а поиск индексов с помощью системы настолько удобный, что им пользуются и сами сотрудники. Также бот способен определить геолокацию всех 11 500 почтовых отделений (данные собирали почтальоны на местах, и база еще требует доработки).

«Я очень люблю эту функцию, особенно когда нахожусь в Карпатах, – отметил сам Андрей Скоцик. – Перешел хребет, видишь ближайшее отделение “Укрпошты” и знаешь, что уже точно не пропадешь».

Экспертное мнение: AI и торговля

Своим мнением о том, как искусственный интеллект изменит сферу розничной торговли, поделился генеральный директор Advanter Group Андрей Длигач – опытный стратег и футуролог. Он рассказал, каким видит ритейл будущего с точки зрения клиента и как эффективно «сражаться с Amazon», отметив, что любой рознице необходимо собирать и обрабатывать данные, чтобы элементарно выжить на рынке.

Эту мысль подтвердил и спикер Андрей Бурлуцкий из компании SMART business: «Из списка Fortune Global 500 пятидесятого года сейчас осталось всего 10 компаний. Вот и ответ на вопрос: тот, кто не изменится – исчезнет».

Более детально о том, какие задачи решает AI в ритейле, рассказал Владимир Кучканов – Data Scientist из компании Competera. По его словам, искусственный интеллект эффективно оптимизирует цепочки поставок, ассортимент, уменьшает траты на рекламу и продвижение, а главное – помогает в ценообразовании продуктов. В качестве примера спикер привел кейс для девяти магазинов «Фокстрот», где на протяжении четырех недель ценами управлял AI.

Технологии в действии

Некоторые спикеры не только приводили статистику и предоставляли кейсы, но и наглядно демонстрировали разработки в действии прямо на сцене AI Conference Kyiv.

Презентацию нового платежного бота для Telegram, запущенного на днях, провели представители компании «ПриватБанк». Руководитель направления e-commerce Кристина Кармазина и разработчик ПО Александр Антоненко рассказали о возможностях бота и в режиме реального времени показали, как им пользоваться. Участники конференции могли протестировать систему и задать вопросы о ее работе, а кто-то даже сразу перечислил деньги с ее помощью.

Спикеры Павел Чишко («Укргазбанк») и Артур Слюсар (Softensy) удивили аудиторию тем, что читали доклад с помощью голосового бота, синтезирующего речь. В частности, эксперты показали, как общаться с системой, чтобы, например, купить билеты на поезд. Таким образом они продемонстрировали альтернативный способ быстро заказывать товары и услуги, не тратя время на набор текста.

Обмен опытом

В программу мероприятия входили не только доклады и актуальные кейсы от экспертов по технологиям AI, но и нетворкинг: предприниматели могли пообщаться с разработчиками, наладить полезные контакты и сразу договориться о сотрудничестве.

Так, руководитель направления по развитию IoT в «Киевстар» Константин Андрусенко не только рассказал о работе с рынком Интернета вещей в Украине (сетях Jasper, NB-IoT), но и предложил всем, у кого есть интересные идеи, обращаться к нему по вопросам совместной работы. По словам Константина, они открыты для предложений и готовы предоставить «аналитический фундамент» для любых перспективных IoT-проектов.

Своим опытом работы с Big Data поделился руководитель по продвижению продукта Prom.ua Владислав Володин. Он рассказал о работе алгоритма, который отслеживает поведение пользователя в листинге (запоминает, что именно ищет человек по конкретным запросам). Переход на карточки товаров в результате увеличился на 1%, конверсия заказов – на 2%, а релевантность – на 23%.

Во время конференции презентовала свое предложение компания «Проксис». Это крупнейший в Украине дистрибьютор оборудования и ПО для систем промышленной автоматизации, АСУ и АСУ ТП. В частности, они представили решение для IIoT – облачную платформу и ПО WISE-PaaS от производителя Advantech. Узнать подробности о том, как она работает, можно было непосредственно на площадке события.

Итоги

Практичность докладов оценила проектный менеджер Офиса реформ Кабинета министров Украины Ольга Самойлова: «Мне очень нравится, что почти вся программа состоит из практических кейсов: видно, что наши предприниматели очень активные и понимают, какие проблемы могут исправить, применив AI-технологии. Это будет развивать индустрию, и, возможно, именно благодаря этому Украина станет одним из лидеров по внедрению и применению технологий AI».

Среди прочих преимуществ AI Conference Kyiv от компании Smile-Expo участники и гости отметили возможность пообщаться и задать свои вопросы экспертам.

«Я часто посещаю конференции и вижу такую тенденцию, – заметила Кристина Кармазина из “ПриватБанка”. – Люди идут в основном за общением в определенной среде. Полезность – в новых контактах».

На сайте AI Conference Kyiv в разделе «Итоги» вы сможете найти подробный фотоотчет с конференции, а в разделе «Новости» – интервью со спикерами и статьи на основе их докладов.