Підсумки AI Conference Kyiv: як AI, IoT і чат-боти допомагають бізнесу збільшувати прибуток

14 листопада в столиці України відбулася AI Conference Kyiv – конференція, присвячена практичному застосуванню штучного інтелекту, Інтернету речей та чат-ботів у бізнес-процесах.

Реальними кейсами з гостями заходу поділилися 22 експерти. Зокрема, це представники компаній Prom.ua, «ПриватБанк», «Vodafone Україна», «Укрпошта», «Київстар», Competera, SMART business і IoT HUB.

Організатор заходу – міжнародна компанія Smile-Expo, яка успішно проводить бізнес-івенти впродовж 12 років. Smile-Expo спеціалізується на організації галузевих виставок і форумів, присвячених передовим технологіям для ділової та фінансової сфери.

AI Conference Kyiv складалася з трьох тематичних блоків: «Штучний інтелект», «Інтернет речей» і «Чат-боти». Модератором події виступив Віктор Долгоп’ятов – голова департаменту інноваційних технологій групи компаній Everest.

Гарячі дискусії

Керівник напряму Big Data в «Vodafone Україна» Сергій Бориславський поділився інформацією щодо того, як оператор зв’язку використовує аналітику даних, щоб визначити, які нові послуги пропонувати клієнтам і як допомагати партнерам вести бізнес. Зокрема, це дає банкам можливість скласти «кредитний портрет» абонента.

«Ви приходите в банк за споживчим кредитом, а кредитної історії у вас, наприклад, немає. Оператор у цьому разі – вдалий інструмент, оскільки у вас є номер телефону, а в оператора – дані про нього. Можна дізнатися, як часто надходять платежі, який ваш трафік, зробити на підставі даних висновок, чи схильні ви до дефолту, чи ні», – зазначив спікер.

Особливим інтересом учасників AI Conference Kyiv відзначився виступ керівника компанії EVE.calls Олексія Скрипки. Він розповів про бота для інтерактивних дзвінків, який може обдзвонити 10 000 клієнтів за годину. Олексій навів приклади, наскільки бот Єва дешевший і ефективніший, ніж звичайний кол-центр: система нагадала про заборгованість 7100 людям за один день (що коштувало $400), у той час як чотири оператори змарнували на це цілий місяць (витрати – $2500).

Також спікер продемонстрував розробку в дії – реальні записи дзвінків живим людям. Під час обговорення Олексій запропонував усім тим, хто сумнівається, влаштувати справжній «батл» кол-центру і Єви.

Про створення чат-бота для державної компанії розповів Андрій Скоцик – начальник управління інтернет-маркетингу в ПАТ «Укрпошта». Виявилося, у бота цієї держкомпанії вже 130 000 клієнтів у трьох месенджерах, а пошук індексів завдяки системі такий зручний, що ним користуються й самі співробітники. А ще бот може визначити геолокацію всіх 11 500 поштових відділень (дані збирали листоноші на місцях, база ще вимагає доопрацювання).

«Я дуже люблю цю функцію, особливо коли перебуваю в Карпатах, – зазначив сам Андрій Скоцик. – Перейшов хребет, бачиш найближче відділення «Укрпошти» і знаєш, що вже точно не пропадеш».

Експертна думка: AI і торгівля

Своєю думкою про те, як штучний інтелект змінить сферу роздрібної торгівлі, поділився генеральний директор Advanter Group Андрій Длігач – досвідчений стратег і футуролог. Він розповів, яким бачить ритейл майбутнього з погляду клієнта і як ефективно «боротися з Amazon», зазначивши, що будь-якому роздробу необхідно збирати й обробляти дані, щоб елементарно вижити на ринку.

Цю думку підтвердив і спікер Андрій Бурлуцький із компанії SMART business: «Зі списку Fortune Global 500 п’ятдесятого року зараз залишилося всього 10 компаній. Ось і відповідь на питання: той, хто не зміниться – зникне».

Більш докладно про те, які завдання вирішує AI в ритейлі, розповів Володимир Кучканов – Data Scientist з компанії Competera. За його словами, штучний інтелект ефективно оптимізує ланцюжок постачань, асортимент, зменшує витрати на рекламу і просування, а головне – допомагає в ціноутворенні продуктів. Як приклад спікер навів кейс для дев’яти магазинів «Фокстрот», де упродовж чотирьох тижнів цінами керував AI.

Технології в дії

Деякі спікери не тільки наводили статистику й надавали кейси, а й наочно демонстрували розроблення в дії прямо на сцені AI Conference Kyiv.

Презентацію нового платіжного бота для Telegram, який днями почав свою роботу, провели представники компанії «ПриватБанк». Керівник напряму e-commerce Христина Кармазіна й розробник ПЗ Олександр Антоненко розповіли про можливості бота. У режимі реального часу показали, як ним користуватися. Учасники конференції могли протестувати систему й поставити питання щодо її роботи, а хтось й відразу перерахував гроші з її допомогою.

Спікери Павло Чишко («Укргазбанк») й Артур Слюсар (Softensy) здивували аудиторію тим, що читали доповідь завдяки голосовому боту, який синтезує мову. Зокрема, експерти показали, як спілкуватися із системою, щоб, наприклад, купити квитки на потяг. Таким чином вони продемонстрували альтернативний спосіб швидко замовляти товари та послуги, не витрачаючи час на набір тексту.

Обмін досвідом

У програму заходу входили не тільки доповіді та актуальні кейси від експертів із технологій AI, але й нетворкінг: підприємці могли поспілкуватися з розробниками, налагодити корисні контакти і відразу домовитися про співпрацю.

Так, керівник напряму з розвитку IoT в «Київстар» Костянтин Андрусенко не тільки розповів про роботу з ринком Інтернету речей в Україні (мережах Jasper, NB-IoT), але й запропонував усім, у кого є цікаві ідеї, звертатися до нього з питань спільної роботи. За словами Костянтина, вони відкриті для пропозицій і готові надати «аналітичний фундамент» для будь-яких перспективних IoT-проектів.

Своїм досвідом роботи з Big Data поділився й керівник із просування продукту Prom.ua Владислав Володін. Він розповів про роботу алгоритму, який відстежує поведінку користувача в лістингу (запам’ятовує, що саме шукає людина за конкретними запитами). Перехід на картки товарів збільшився на 1 %, конверсія замовлень – на 2 %, а релевантність – на 23 %.

Під час конференції презентувала свою пропозицію компанія «Проксіс». Це найбільший в Україні дистриб’ютор обладнання і ПЗ для систем промислової автоматизації, АСУ та АСУ ТП. Зокрема, вони представили рішення для IIoT – хмарну платформу й ПЗ WISE-PaaS від виробника Advantech. Дізнатися подробиці про те, як вона працює, можна було безпосередньо на майданчику події.

Підсумки

Практичність доповідей оцінила проектний менеджер Офісу реформ Кабінету Міністрів України Ольга Самойлова: «Мені дуже подобається, що майже вся програма складається з практичних кейсів: видно, що наші підприємці дуже активні й розуміють, які проблеми можуть виправити, застосувавши AI-технології. Це буде розвивати індустрію, і, можливо, саме завдяки цьому Україна стане одним із лідерів із впровадження й застосування технологій AI».

З-поміж інших переваг AI Conference Kyiv від компанії Smile-Expo учасники й гості виокремили можливість поспілкуватися й поставити свої питання експертам.

«Я часто відвідую конференції й бачу таку тенденцію, – зауважила Христина Кармазіна з «ПриватБанку». – Люди йдуть переважно за спілкуванням у певному середовищі. Основна користь – у нових контактах».

На сайті AI Conference Kyiv у розділі «Підсумки» ви зможете знайти докладний фотозвіт із конференції, а в розділі «Новини» – інтерв'ю зі спікерами та статті на основі їх доповідей.